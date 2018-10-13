Французские власти начали расследование по заявлению о том, что матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Црвена Звезда» мог иметь договорной характер. Информацию об этом, опубликованную французской газетой L'Equippe, подтвердила финансовая прокуратура, отказавшись от дальнейших комментариев.
ПСЖ и "Црвену Звезду" подозревают в договорняке
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ПСЖ и "Црвену Звезду" подозревают в договорняке
Один из официальных представителей «Црвены Звезды» подозревается в ставке в размере € 5 млн на то, что сербский клуб проиграет с разницей в пять мячей. Напомним, что встреча завершилась победой парижской команды со счётом 6:1.
Структуры, которые занимаются онлайн-ставками во Франции, сообщили, что никаких подозрительных ставок на матч «ПСЖ» — «Црвена Звезда» не заметили .