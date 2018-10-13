Лондон, кинофестиваль, женщины

Женщины- режиссёры и фильмы о женщинах - главный акцент стартовавшего 62-го Лондонского международного кинофестиваля - одного из самых крупных и влиятельных в Соединённом Королевстве. Британская актриса Кира Найтли сыграла роль писательницы Колетт. Биографический одноимённый фильм о классике французской литературы XX века снял британец Уош Уэстморленд.

Сидони-Габриэль Колетт начинала карьеру в качестве «литературного негра» собственного мужа - писателя и журналиста Анри Готье-Виллара. Стремясь стать независимой личностью, она разводится и добивается успеха.

А открыла кинофорум криминальная драма " Вдовы" режиссёра Стива Маккуина - история о жёнах 4 грабителей, погибших при неудачном налёте. Под руководством Вероники - её играет Виола Дэвис - они сами берутся закончить начатое, чтобы выяснить, кто подставил их мужей.

"Люди часто говорят о таких картинах: "О, это здорово, что они снимают фильмы с женщинами в главных ролях! В 30-х,40-х и 50-х годах это делали постоянно, - говорит МакКуин.- Это были фильмы-иконы, и снимались в них звёзды". Почему больше не снимают таких фильмов? Я не знаю?"

Лондонский кинофестиваль, главным призом которого "Сазерленд Трофи" награждаются самые оригинальные дебютные фильмы,продлится до 21 октября и закроется мировой премьерой ленты "Стэн и Олли" о комедийном дуэте американского классического кино 40-х годов. В конкурсной программе также 7 российских фильмов, в том числе "Лето" Кирилла Серебренникова и "Довлатов" Алексея Германа-младшего.