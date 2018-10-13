Новая стихия в Индонезии

Наводнения и оползни на западе Индонезии унесли жизни более 20 человек, в том числе - 11 школьников, еще 15 числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения. Как сообщается, стихия обрушилась на провинции Западная Суматра и Северная Суматра на одноименном острове. Сильные ливни продолжались с четверга, приведя к разрушению около 50 домов.