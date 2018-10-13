Тьери Анри занимает пост главного тренера клуба «Монако», который выступает в чемпионате Франции. Контракт с 41-летним французом рассчитан до июня 2021 года. К работе он должен приступить уже в понедельник.
Тьери Анри возглавит «Монако»
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Тьери Анри возглавит «Монако»
Это первый руководящий пост в карьере чемпиона мира. Последние два года Анри работал в тренерском штабе сборной Бельгии. Но именно в «Монако» Анри начинал профессиональную карьеру — с 1993 по 1999 годы провёл за «монегасков» более 140 матчей.
Предшественник француза, португалец Леонарду Жардим, был отправлен в отставку в четверг. После девяти туров чемпионата Франции у«Монако» в активе лишь одна победа. Клуб находится на 18-й строчке, на грани вылета. В Лиге Чемпионов «монегаски» проиграли два матча из двух.