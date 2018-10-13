Федерер: "Новый Кубок Дэвиса мне не подходит"

Александр Зверев, Новак Джокович, Роджер Федерер – всё больше теннисистов, занимающих первые строчки в мировом рейтинге, выражают несогласие с новым форматом Кубка Дэвиса и говорят, что, скорее всего, пропустят турнир в следующем году. Игроки недовольны тем, что теперь финальная часть соревнований будет проходить в течение недели в одном месте. Кроме того, проводить турнир планируется в конце сезона, а значит, у теннисистов останется меньше времени на отдых.

"До недавнего времени мы не знали, где пройдет турнир [несколько недель назад было решено, что первый Кубок Дэвиса примет у себя Мадрид] и какой будет у него формат. Всё сейчас в новинку. У меня много сомнений, но посмотрим, как всё сложится. Я не думаю, что новый турнир подходит мне. Такой Кубок Дэвиса создан для представителей будущего поколения теннисистов", - считает Роджер Федерер.

Новым форматом турнира недоволен и Новак Джокович: "У меня пока нет 100-процентной уверенности. ATP тоже планирует организовать свои соревнования. Они пройдут в январе 2020 года, то есть всего через 5-6 недель после Кубка Дэвиса. Я думаю, время для проведения турнира выбрано очень неудачно, особенно для топ-игроков".

О реформе Кубка Дэвиса заговорили в конце февраля, после того, как Международная федерация тенниса подписала спонсорский контракт с компанией Kosmos, владелец которой – игрок "Барселоны" Жерар Пике. Сумма сделки оценивается в 3 миллиарда долларов.