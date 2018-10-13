Звёзды первого дня Гран-при в Канкуне

Лучшей дзюдоисткой первого дня Гран-при Канкуна по дзюдо 2018 г., по версии Euronews, стала аргентинка Паула Парето. Чемпионка мира приехала в Мексику сразу после того, как выступила в роли образца для подражания на юношеских Олимпийских Играх в Буэнос-Айресе. В финале соревнований среди женщин весовой категории до 48 кг он победила португалку Катарину Кошту. Победу и золотую медаль для Аргентины ей обеспечили два "вадза-ари".

Паула Парето: "Я очень рада, потому что процесс отбора на Олимпиаду только начался. Поэтому этот результат мне очень пригодится. Это был отличный турнир для меня. Для меня было большой честью выступать в качестве образца для подражания в Буэнос-Айресе вместе с Илиасом Илиадисом, отличным человеком и спортсменом. Я с большим удовольствием делилась олимпийскими ценностями с юными спортсменами. Я испытывала огромную гордость".

Нидерландец Торнике Тсъякадойа, выступающий в категории до 60 кг, был, по нашей версии, лучшим дзюдоистом дня. Он завоевал свою первую медаль в турнире серии Международной федерации дзюдо, победив француза Люку Мхеидзе.

"Он отлично сражался против меня. Я заработал два "сидо" и один "вадза-ари". Пришлось пойти на риск. Я взял его за пояс и бросил через бедро.И всё получилось! Я не думал, что стану сегодня чемпионом. Поэтому чувствую себя великолепно. Никак не могу поверить в то, что произошло," - говорит Торнике.

Рафаэла Силва из Бразилии, вы ступающая в категории до 57 кг, завоевала золото, одолев канадку Джессику Климкэйт.

В мужской категории до 66 кг встретились два россиянина: Арам Григорян и Михаил Пуляев. Чистую победу "иппон" над своим титулованным соотечественником завоевал Арам.

В женской категории до 52 кг победила испанка Ана Перес. Она заработала "вадза-ари" в борьбе с полькой Агатой Перенц.

Самым ярким моментом первого дня соревнований, на взгляд "Евронюс", была победа эквадорца Ленина Пресиадо над россиянином Исламом Яшуевым в борьбе за бронзу в категории до 60 кг. Всего в этот день медали получили дзюдоисты из 16 стран мира!