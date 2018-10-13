Пастор Брансон покинул Турцию

Американский пастор Эндрю Брансон вылетел из аэропорта турецкой западной провинции Измир. Накануне турецкий суд приговорил его к трем годам тюрьмы, но постановил освободить из-под стражи и снял с него запрет на выезд из страны.

В субботу пастор должен встретиться с президентом США в Белом доме. Об этом Дональд Трамп заявил в в эфире телеканала "Эн-би-си". Администрация Трампа неоднократно требовала освободить священника. Брансон, проживавший в Измире, был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и движением проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он полностью отрицает свою вину. Ситуация с Брансоном стала причиной резкой напряженности в отношениях США и Турции. Прокуратура требовала для него 35 лет лишения свободы.