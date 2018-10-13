Более 20 человек стали жертвами теракта в провинции Тахар на севере Афганистана. Взрыв прогремел на предвыборном митинге в уезде Рустак, где выступала женщина-кандидат.
«Предвыборные» теракты
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«Предвыборные» теракты
По данным полиции, взорвался заминированный мотоцикл. Ранения получили несколько десятков собравшихся — как гражданских лиц, так и сотрудников правоохранительных органов, охранявших митинг.
Наблюдатели — как афганские, так и зарубежные — опасаются, что экстремистам удастся вновь сорвать голосование.
Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20-е октября. Их откладывали более двух лет — именно из-за нестабильности и активности экстремистов. Нынешняя предвыборная кампания также омрачена постоянными терактами против кандидатов и их сторонников.