Президент Венесуэлы обвинил США в организации покушении на себя, в котором использовались беспилотники, начиненные взрывчаткой. А приказ об убийстве поступил из администрации Трампа.
Николас Мадуро: "Приказ о моем убийстве отдавался из Белого дома"
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Николас Мадуро: "Приказ о моем убийстве отдавался из Белого дома"
"Указание убить меня поступило олигархам и правительству в Боготе непосредственно из Белого дома. Я говорю об этом открыто", - заявил президент Венесуэлы.
Попытка покушения на Мадуро произошла два месяца назад, когда во время парада в Каракасе к трибуне, где он находился, направилось несколько беспилотников. Сам Мадуро не пострадал.