Трагедия в Уганде: десятки жертв

На востоке Уганды не менее 40 человек стали жертвами оползня, вызванного сильными дождями. Оползень сошел в четверг вечером на городок, расположенный на склонах горы Элгон в округе Будуда. Число погибших может значительно вырасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до некоторых районов, затронутых стихией. Cход оползней в этом регионе — частое явление. В 2010 году в результате удара стихии здесь погибли около сотни человек. Местные СМИ пишут, что при этом жители отказываются от предложений правительства переселиться из небезопасного района.