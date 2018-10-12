Турция: американского пастора освободили из-под стражи

Суд турецкого города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к трем годам тюрьмы, но постановил освободить его из-под стражи. Судьи приняли в расчет срок уже отбытый Брансоном в процессе рассмотрения дела. Священнослужитель был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и движением Фетхуллаха Гюлена. Сам Брансон отвергал заявлял о своей невиновности.

Исмаил Джем Халавурт, адвокат Брансона: "Гора родила мышь. Мой клиент пострадал. Он стал жертвой в этом деле. Еще одной жертвой стала Турция. Не было оснований для того, чтобы отношения между США и Турцией стали столь напряженными. В решении судей отражена эта ситуация. Мы не согласны с вердиктом. Мы намерены подать апелляцию и воспользуемся этим правом. Мы хотели, чтобы наш клиент участвовал в процессе как свободный человек, а не из-за решетки".

"Я думаю о пасторе Брансоне и молюсь за него. Надеемся, он вскоре без проблем вернется домой", - написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп. Ранее Трамп сообщил, что его администрация усердно работала над делом Эндрю Брансона. Однако никаких подробностей американский лидер не раскрыл.

Американские СМИ сообщали том, что Вашингтон и Анкара договорились об освобождении Брансона. Между тем в Госдепартаменте США заявили, что не в курсе сделки.