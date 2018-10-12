МВФ скорректировал прогноз роста

Международный валютный фонд скорректировал прогноз роста мировой экономики. Вместо 3,9 % в июле теперь, по мнению экспертов, в 2018 и 2019 годах следует ждать 3,7 %. Главная причина - торговая война между США и Китаем.

"Мы всегда говорили в МВФ, что торговые войны, таможенные пошлины в глобальном масштабе не идут на пользу мировой экономике, - говорит директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, - и чаще всего имеют негативные последствия для роста. Мы продолжаем придерживаться этой точки зрения и очень надеемся, что разум восторжествует и что все игроки сядут за стол переговоров, придут к согласию относительно усовершенствования правил мировой торговли".

Новые прогнозы, обнародованные на острове Бали во время ежегодного совещания МВФ и Всемирного банка, показывают, что тенденция к росту в результате снижения налогов в США и увеличения спроса на импорт, идет на убыль.

"Если две крупнейшие экономики мира на ножах, в этой ситуации страдать будут все", -говорит Морис Обстфельд, ведущий экономист МВФ.

По расчетам организации, ВВП Китая снизится в 2019 году на 1,6 %, ВВП США - на 0,9 %. В результате мировой ВВП упадет более чем на 0,8% в 2020 год.

Другие факторы пересмотра роста - слабые показатели стран зоны евро, а также сокращение ликвидности и отток капитала на рынках развивающихся государств.