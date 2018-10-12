Романтик Боно. Убийства журналистов. "Торговля Шенгеном"

«На этой неделе Брюссель увидел немного шоу-бизнеса. Ирландская рок-звезда Боно посетил европейские институты, и все были в восторге.

Солист группы U2 назвал Европу романтической идеей, которую артистам нужно гораздо больше воспевать.

«О Европе мы думаем, а её нужно чувствовать, - сказал он. - В её жилах течёт теплая кровь».

Боно прибыл в Брюссель за переговоры об улучшении партнерства между Европой и Африкой, которое он охарактеризовал как «невероятную возможность».

Высшие должностные лица ЕС полностью согласились. Европейский союз поставил Африку в центр своей стратегии по пресечению незаконной иммиграции.

Идея в том, чтобы помочь африканским странам стать экономически стабильными демократиями. Тогда люди почувствуют, что им лучше использовать возможности в родных странах, чем пытать счастья в Европе.

Наверное, это далёкая перспектива, но в последнее время усилилась глобальная дипломатическая активность с целью поставить миграцию под контроль. Идет подготовка к международной конференции, на которой будет официально принят «Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции».

Эта конференция состоится в декабре в Марокко. Она считается самым важным межправительственным совещанием под эгидой Объединенных Наций в этом году.

На этой неделе два жестоких акта насилия против журналистов потрясли Европу и мир.

Саудовского журналиста Джамала Хашогги в последний раз видели входящим в консульство своей страны в Стамбуле, чтобы получить документы, связанные с его предстоящей свадьбой.

Турецкие власти считают, что Хашогги, известный критик политики Саудовской Аравии, был убит в здании дипмиссии саудовским отрядом смерти, который прилетел для выполнения этой работы.

А следующей была болгарская тележурналистка Виктория Маринова, которая была изнасилована, избита и задушена в парке. Ей было 30 лет, и у нее была семилетняя дочь.

С начала года, по данным нью-йоркского Комитета защиты журналистов, во всём мире были убиты по меньшей мере 43 журналиста.

В Европе Маринова стала второй такой жертвой расправы в 2018 году. Там в прошлом году 5 журналистов были взорваны в автомобилях или застрелены.

Самые опасные страны для журналистов - Афганистан, Сирия, Мексика и Ирак. Но, как показывают недавние убийства в Европе, повсюду журналисты находятся в особой опасности, если расследуют коррупцию.

Теперь о об одной практике, которая вызывает тревогу в Евросоюзе. 13 стран-членов, включая Австрию, Великобританию и Францию, продают гражданство или вид на жительство богатым людям из России, Китая и других мест. Критики говорят, что это подвергает страны ЕС коррупционным рискам.

На этой неделе в Европарламенте законодатели требовали прекратить продажу так называемых «золотых виз». Один депутат сказал, что «торговля Шенгеном — это проституция».

До выхода Великобритании из ЕС осталось чуть меньше полгода, и многие в ней сожалеют об этом. Например, люди с собаками. На этой неделе в Лондоне они громко высказались против «брексита”, потребовав устроить второй референдум.

Организаторы так называемого «Гав-референдума» утверждали, что их собаки будут страдать от выхода страны из ЕС. Мол, возникнет нехватка ветеринаров, а корм для домашних животных подорожает.

На так называемых «пи-пи станциях» вдоль маршрута демонстрации собак поощряли мочиться на фотографии известных сторонников «брексита», таких как бывший министр иностранных дел Борис Джонсон и бывший лидер Партии Независимости Найджел Фараж.

Оба они - ключевые лица в кампании перед референдумом 2016 года.

Можите назвать эту акцию «писаем за прогресс” или “лаем против “брексита”.