Визит Штайнмайера в Грецию

Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг прибыл в Грецию с первым визитом в эту страну в качестве президента Германии. Утром он встретился со своим греческим коллегой Прокописом Павлопулосом, а во второй половине дня провел переговоры с премьер-министром Алексисом Ципрасом, по словам которого визит немецкого президента станет хорошей возможностью для начала нового этапа в отношениях между двумя странами.

''Мы не должны забывать или скрывать какие-либо разногласия, которые были между нами в далеком прошлом. Мы должны вместе и с взаимным уважением определить область, в которой эти разногласия будут разрешены в соответствии с международным правом, которое мы все уважаем", - сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Президент Германии извинился за "ужасы", совершенные во время нацистской оккупации Греции. Афины намерены поднять вопрос о выплате Берлином компенсаций за преступления нацистов. Речь может идти о более чем 300 миллиардах евро.

''Помимо различных правовых позиций, которые мы обсуждали, мы чувствуем необходимость внести свой вклад, чтобы то, что произошло из-за немцев в период с 1933 по 1945 год, никогда не повторилось и не было забыто", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Штайнмайер со своей супругой также посетил бывший концлагерь в Хайдари, к западу от Афин, где во время Второй мировой войны нацисты удерживали десятки тысяч людей. Он сказал, что его страна по-прежнему чувствует "моральную и политическую вину" за совершенные преступления.

"Премьер-министр Алексис Ципрас косвенно коснулся вопроса о военных репарациях во время встречи с Франком Вальтером Штайнмайером. Он сказал, что этот визит может стать шансом на новый старт в греко-германских отношениях, подчеркнув, что стороны должны работать вместе, чтобы изолировать экстремистские голоса", - сообщает корреспондент Euronews.