Как воспринимают аварию «Союза» в Европе, как будет продолжать работу экипаж Международной космической станции? Своими соображениями делится наш корреспондент Джереми Вилкс:

«Это серьёзный удар. Если помните, несколько недель назад была обнаружена утечка на МКС и разразился большой скандал с выяснением причин того, что же там случилось. Это вопрос качества российской космической промышленности. Это большой удар для страны, которая вполне обоснованно гордится своей космической историей. Впрочем, подобное случается чрезвычайно редко.

Что касается МКС, сейчас там три человека. Они ждали, что к ним присоединяться двое коллег. Что же теперь? Теперь необходимо ждать, пока будет изготовлен следующий „Союз“, выяснить, кто полетит на нём. Будут ли вовремя готов к полёту дублирующий экипаж?

С точки зрения запасов, на МКС всё в порядке, но будущее остаётся под вопросом».