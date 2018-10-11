Батальное кинополотно Питера Джексона

В год, когда Европа отмечает столетие со дня окончания Первой мировой войны, которую во Франции еще называют Великой войной, Питер Джексон обращается к истории солдатского подвига в траншеях той битвы. Для Джексона эта история - личная, его дед был ветераном тех баталий.

"Я решил с помощью специалистов выяснить, что говорили солдаты, запечатленные на хронике того времени. Мне было это важно. Мне было важно и то, что они думали, в каком настроении находились, как они относились к происходящему с ними, к войне, к тому, что они были вынуждены переживать каждый день. Я был удивлен, когда выяснилось, что эти люди шутили. Да-да, они много шутили, они подтрунивали друг над другом. Хотя такое отношение, в общем, объяснимо - юмор помогал им выжить в том аду и не лишиться ума".

Джексон, чьи фильмы были многократными чемпионами всемирного проката, отказался от гонораров и потиражных.

Премьера кинополотна "Они не состарятся" состоится 16-го октября. 100-летнюю годовщину Великой войны мир отметит 11-го ноября.