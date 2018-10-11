Сюрреалистический бомонд в Пизе

Выставка "От Магритта до Дешама" собрала творения таких признанных мастеров как Рене Магритт, швейцарского скульптора и живописца Альберто Джакометти, немецкого художника и поэта Макса Эрнста, а также Жоана Миро, Пабло Пикассо и, конечно же, Сальвадора Дали.

Работы, датированные в период от 1927 по 1935 годы привез в Пизу один из главных экспертов по сюрреализму замдиректора Центра Помпиду Дидье Оттингер.

"Сюрреализм - это движение, которое распространялось по Франции вместе с идеями Зигмунда Фрейда. И все главные молодые представители этого направления в искусстве, такие как Луи Арагон, Андре Бретон были очень хорошо знакомы с теориями Фрейда. Поэтому даже те, кто примкнул к движению сюрреалистов позже - фрейдисты. Невольное, свободное выражение бессознательного - все это поэтические амбиции сюрреализма. Что означает выражать то, чем обладает человек, его свобода мысли и творения без ограничений, прежде всего нравственных", - говорит куратор выставки Дидье Оттингер.

Движение сюрреализма было основано в 1924 году, но поворотным для него стал 1929 год. Именно работы этого периода в большей мере представлены на выставке, которая проходит в художественном музее Палаццо Блю в Пизе до 17 февраля.