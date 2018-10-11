"Майкл" вновь крепчает

Новое предупреждение от Национального ураганного центра США: "Майкл", который обрушился в среду на юго-восток Америки, ослабший до первой категории из пяти возможных, вновь окрепнет, когда продвинется вглубь территории, после чего скорость его уменьшится, и тогда "Майкл" станет тропическим штормом. В момент удара по территории Флориды скорость ветра достигала 249 км/ч.

Это самый сильный ураган, который пережил этот штат за последние 80 лет.