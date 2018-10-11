"Монако" расстается с Леонарду Жардимом

Футбольный клуб "Монако" решил расстаться с главным тренером Леонарду Жардимом. Сообщение об отставке португальского наставника появилось через четыре дня после того, как команда потерпела очередное поражение в этом сезоне.

После девяти туров чемпионата Франции монегаски, заработавшие всего шесть очков, занимают в турнирной таблице 18 место и находятся в зоне вылета. Поражением завершились и две встречи группового этапа Лиги чемпионов - против "Атлетико" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:3). В этом сезоне монегаски отыграли уже 12 матчей, и одержать победу им удалось лишь однажды.

"Закончилась великая история. Для меня было честью представлять ФК "Монако". Спасибо за эту возможность, за поддержку, за любовь", - написал тренер на своей странице в Twitter.

Португалец возглавил "Монако" четыре года назад. В позапрошлом сезоне Жардим привел команду к первому за 17 лет чемпионству и помог ей пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, где в итоге подопечные португальца проиграли "Ювентусу".