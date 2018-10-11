Польза мигрантов. Назначение судей. Бельгийский футбол

Представитель ООН: "Миграция поможет Европе"

Сегодня в мире насчитывается 258 миллионов мигрантов. И их количество только растет. ООН готовит первое международное соглашение об общем подходе к этой проблеме. Специальный представитель Генерального Секретаря ООН по международной миграции Луиза Арбур рассказывает:

«Европа сейчас даже больше чем в предыдущие годы заинтересована в открытии легальных путей на свой рынок труда. Становится совершенно понятным, что в ближайшие годы в разных европейских странах и в разной степени, но все же будет серьезный дефицит человеческих ресурсов»

Луиза Арбур особо подчеркнула вклад работающих мигрантов в экономику как родной страны, так и принимающей:

«Представление о том, кем являются мигранты, я думаю, не совсем верно. Они вносят свой вклад. Зарабатывают они меньше, чем местные работники, к сожалению, но это вполне предсказуемо. 85% заработка они тратят в принимающей стране, а 15% отправляют домой. И эти 15% в 2017 году составили 600 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем вся официальная помощь, которую богатые страны отправляют в развивающийся мир».

Представитель ООН так же предупредила, что вынужденная миграция отчетливо связана с изменениями климата. Это подтверждает межправительственная группа экспертов. По словам Луизы Арбур, время идет, нужно принимать меры.

«Проблема изменения климата. Мы подошли к ней очень близко или еще нет? Ученые, к счастью, говорят нам, что мы не должны сдаваться. Еще не очень поздно, но уже достаточно поздно. Я думаю, нам нужно мобилизовать все ресурсы. Это окажет большое влияние и на миграцию тоже. И процесс должен начаться прямо сейчас».

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