Разнонаправленными тенденциями открылись европейские биржи. По данным аналитиков, инвесторы переводят средства в первую очередь в немецкие госбумаги — после масштабного вывода из американских облигаций.
«Цепное падение»
«Цепное падение»
Накануне американский Dow Jones потерял почти 832 пункта — крупнейшее падение с февраля.
В целом падение ведущих американских индексов продолжается уже несколько дней. Одной из причин считают комментарии президента США Дональд Трампа:
«Этой коррекции мы ожидали уже долгое время. Но я абсолютно не согласен с тем, что делает ФРС. Мне кажется, ФРС сошла с ума».
Штаты потянули за собой Азию: индексы в Гонконге, Шанхае, Токио также упали на 3-4%.
В конце сентября резервная система третий раз за год подняла процентную ставку. Политику ФРС называют одной из причин происходящего на биржах. Среди других — политика самого Трампа, в первую очередь обострение торговых отношений с Китаем и другими странами.