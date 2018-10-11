Мальорка: Надаль спешит на помощь

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль оказывает помощь пострадавшим во время наводнения на Мальорке. Вместе с другими добровольцами Надаль лично участвовал в разборе завалов и уборки мусора после разыгравшейся на острове стихии.

В эти дни теннисная академия Рафаэля Надаля, расположенная в городе Манакор, принимает у себя тех, кто был вынужден покинуть затопленные дома. Здесь же в академии прошла минута молчания в память о жертвах наводнения.

Рафаэль Надаль родился на Мальорке и часто проводит отпуск в родном Манакоре. Директор академии, дядя теннисиста Тони Надаль, прокомментировал действия знаменитого племянника :

"Любое бедствие такого рода затрагивает каждого человека, где бы подобная природная катастрофа не случилась. Но когда это происходит рядом, когда ты знаешь пострадавших людей, ты вовлекаешься еще больше. Люди проявляют солидарность с теми, кто попал в беду. Рафаэль был здесь со своими друзьями, когда они решили прийти помочь. И я считаю, что это очень хороший поступок".