На Мальорке ликвидируют последствия наводнения

Число жертв стихии на испанской Мальорке возросло до десяти человек. Среди погибших двое подданных Великобритании и гражданка Нидерландов. К наводнениям на острове привели обильные осадки. Людям приходилось спасаться на крышах зданий и даже на деревьях.

"Моя мать пошла на кухню, чтобы посмотреть, сколько там воды... Когда она увидела эту картину, ей пришлось вылезать через окно. А там - грязи и мусора полно... Обломки мебели, одежда, фотографии. Все в перемешку. Вода сносила все...", - рассказывает местная жительница.

В настоящий момент на острове идет ликвидация последствий удара стихии. Коммунальные службы разбирают завалы на улицах и дорогах. На помощь жителям Мальорки местные власти направили 630 спасателей и военных. Принять необходимые меры для нормализации ситуации обещал и премьер Испании Педро Санчес. Материальный ущерб еще предстоит оценить. А пока пострадавшие пытаются прийти в себя после разгула стихии.

Пострадавший: "Я снимал все на телефон: ливень, потоки воды. Все это неслось сверху. А когда вода накрыла мост, я перестал снимать, потому что испугался. Я выехал на дорогу. Но когда я уже ехал по ней, трассу стала заливать вода. Меня подхватил и понес этот поток. Так я и остался в машине, которую уносила вода".

Глава балеарского правительства Франсина Арменголь сообщила, что хочет попросить у Мадрида объявить зону затоплений на Мальорке катастрофической, что будет означать дополнительные меры помощи населению.

В адрес властей раздается критика: оппоненты считают, что таких масштабных последствий стихии при определенной подготовке можно было бы избежать и упрекают чиновников в несогласованных и запоздалых действиях уже после случившегося наводнения. Пока на острове перекрытыми остаются десятки дорог. В школах отменены занятия.