Хорошо забытое старое

1895 год. Лион. Два брата-француза помещают изобретенное ими устройство у выхода с фабрики, в конце рабочего дня.... Современное кино ведет отсчет именно с этого момента неслучайно: сам аппарат, прототип современной камеры, был запатентован братьями Люмьер под названием "синематограф". Он мог использоваться не только для съемки, но также и для проекции на экран изображения зафиксированного на пленке.