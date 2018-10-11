Парижский кассационный суд отменил оправдательное решение по делу немецкой компании TÜV Rheinland, вынесенное три года назад.
«Перезапуск» дела об имплантах
«Перезапуск» дела об имплантах
TÜV сертифицировала грудные импланты французской фирмы PIP. Выяснилось, что вместо медицинского силикона использовался дешёвый технический. Импланты могли протекать и вызывать серьёзные последствия.
PIP по решению французских властей прекратила деятельность в 2010 году, основатель компании получил тюремный срок.
TÜV — дна из старейших и крупнейших в мире организаций по контролю качества. Французские суды несколько раз обязывали её отвечать за сертификацию некачественных имплантов, но до сих пор все такие решения отменялись высшими инстанциями.
На компенсацию могут рассчитывать, по одному из предыдущих судебных решений, около 20 тысяч женщин. Общее число пользовавшихся этими имплантами достигает 400 тысяч по всему миру.