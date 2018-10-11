Эрдоган: Турция "не будет молчать"

В минувший вторник американская газета Washington post опубликовала фотографию Хашкаджи, входящего в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. На сегодняшний день это единственный обнародованный снимок журналиста, сделанный в день его исчезновения. Снимков, подтверждающих, что журналист покинул генконсульство, как о том заявляет официальный Эр-Рияд, пока нет.

"Будем надеяться, что случившееся не пройдет бесследно, и кто бы ни сделал это с тобой, Джамаль, мы ничего не спустим и не забудем. Мы не дадим замять это дело", - говорит редактор международного отдела Washington post Карен Аттия.

Накануне президент США потребовал объяснений от Эр-Рияда, продолжающего утверждать о непричастности к исчезновению журналиста. Между тем турецкие следователи убеждены, что к исчезновению Хашкаджи может быть причастна группа из 15 подданных королевства. Они прибыли в Стамбул на двух самолетах в день, когда журналист пришел в консульство, и позже покинули страну.

"Нехорошая ситуация, - заявил Дональд Трамп в частности, - честно говоря, тот факт, что речь идет о репортере, выводит происходящее на совсем иной уровень. Ситуация крайне серьезна.. Турецкое правительство очень активно работает, посмотрим, что получится"...

Турецким следователям удалось добиться разрешения от саудовских властей провести обыск в

генконсульстве в Стамбуле. Но особой настойчивости от них ждать не следует, считает спецкорр агентства Reuters Эмили Уинтер: "Турция нуждается в саудовских инвестициях, в туристах из Саудовской Аравии. В меньшей степени им нужна саудовская нефть, тем не менее нельзя забывать, что Турция находится в тисках экономического кризиса".

По данным Washington post, американские спецслужбы получили информацию о том,что в окружении наследного принца Бен Салмана вынашивается план завлечь оппозиционного журналиста в ловушку, чтобы затем арестовать его.