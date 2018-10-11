Бразилия: левые меняют имидж

В бразильском Сан-Паулу сотни человек вышли на новую манифестацию против одного из кандидатов в президенты — Жаира Болсонару, победителя первого тура. Среди участников акции, как сообщается, большинство — сторонники левых партий, с лозунгом «Только не он!» Болсонару противники критикуют за ультраконсервативные взгляды на женщин, ЛГБТ-сообщество, расовые и национальные вопросы.