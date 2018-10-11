Бельгийская прокуратура предъявила обвинения пяти задержанным по делу о договорных матчах, коррупции и отмывании денег. В центре скандала оказался клуб второго дивизиона "Мехелен". Как считает следствие, двое из задержанных в прошлом сезоне пытались повлиять на исход нескольких матчей этой команды, чтобы предотвратить вылет клуба из первого дивизиона.
Дело о договорных матчах: предъявлены первые обвинения
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Дело о договорных матчах: предъявлены первые обвинения
"Четыре человека обвиняются в связях с организованной преступностью и в получении и даче взяток в частном секторе. Пятый человек обвиняется также в отмывании денег", - заявила представитель прокуратуры Венке Рогген.
В среду бельгийская полиция провела 44 обыска по всей стране по делу о финансовом мошенничестве и договорных матчах. Обыски прошли в клубах "Андерлехт", "Стандард", "Генк", "Мехелен", "Брюгге". Среди задержанных оказались тренер "Брюгге" Иван Леко, бывший генеральный менеджер "Андерлехта" Герман ван Хольсбек, а также судья и двое футбольных агентов.