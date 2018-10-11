Шах и мат на Черном море

В Грузии завершилась 43 Всемирная Шахматная Олимпиада: на 12 дней Батуми, известный черноморский курорт, стал площадкой для интереснейших состязаний с участием легенд шахматного спорта и талантливых дебютантов.
Грузинская сборная ждала Олимпиаду с особым волнением: играть дома ответственно вдвойне. Нино Бациашвили - 31 год, она - международный мастер, чемпионка мира в составе грузинской сборной 2015 года.
Нино Бациашвили, шахматистка: "Батуми впервые принимает столь масштабное мероприятие, и нам важно было сыграть хорошо. Такие Олимпиады - это еще и возможность учиться, мы ведь наблюдаем за другими игроками, извлекаем уроки из их матчей; да, мы делимся своим опытом с иностранными шахматистами... ну, до некоторой степени. Шахматист должен ежедневно тренироваться, совершенствоваться. Мы ищем новые комбинации, новые идеи, тактические решения, чтобы использовать их в следующих турнирах".
В Батуми грузинские шахматистки выиграли бронзу. Звездой Олимпиады стали китайцы, получившие сразу два золота.
За 12 дней 185 приехавших в Батуми команд сыграли без малого 2 тысячи матчей в присутствии 4 тысяч зрителей. Особенность шахматных турниров - тишина: игрокам мешает любой шум. Болельщикам нужны и терпение, и выдержка: иногда игра затягивается на 5-6 часов.
На Олимпиада этого года были начаты съемки документального фильма, посвященного встрече бывших членов Советской женской сборной по шахматам. В фокусе внимания создателей - судьба 4 грузинских спортсменок, которые находят друг друга после 30 летнего перерыва.
В их числе - Нона Гаприндашвили. Заслуженный мастер спорта, пятая в истории шахмат чемпионка мира и первый международный гроссмейстер среди женщин говорит об изменении духа игры сегодня.
Нона Гаприндашвили, шахматистка: "Компьютеры заменили все. Сегодня зрители предпочитают сидеть у экранов и смотреть матчи онлайн. Люди ушли с живых турниров. В прошлом игру транслировали в кино, в театрах, залы были забиты до отказа. Кому не хватило места, стояли на улице в ожидании исхода матча".
Олимпиада началась с впечатляющей церемонии открытия в суперсовременном концертном холле "Черноморская Арена". Насыщенная программа - от гимнов Грузии и Международной шахматной федерации до традиционных грузинских танцев, Государственного симфонического оркестра, Национальной балетной труппы... А закрывали шахматную Олимпиаду на церемонии в Государственном музыкальном центре Батуми. Власти города мечтают о регулярном проведении у себя международных мероприятий.
Торнике Рижвадзе, председатель правительства Аджарии: "Наша цель - превратить Батуми, Аджарию в целом в круглогодично востребованное туристическое направление. Мы прилагаем немало усилий для развития инфраструктуры, постоянство совершенствуем наши услуги и предложения для туристов".
Международная федерация шахмат со своей стороны делает ставку не только на успешное проведение международных турниров. Как рассказал президент Европейского шахматного союза, главное - вырастить новое поколение любителей шахмат.
Зураб Азмайпарашвили, президент Европейского шахматного союза: "Шахматы должны стать частью образовательной системы во всем мире. Мы хотим подготовить новую смену шахматистов, игроков завтрашнего дня. Людей, которые будут использовать шахматные навыки в своей ежедневной жизни".
В Батуми шахматы традиционно составляют важную часть досуга горожан. Даже самых маленьких: дети с радостью играют в центре города. И не беда, что правила пока не всем по плечу, главное - участие.