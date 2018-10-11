Шах и мат на Черном море

В Грузии завершилась 43 Всемирная Шахматная Олимпиада: на 12 дней Батуми, известный черноморский курорт, стал площадкой для интереснейших состязаний с участием легенд шахматного спорта и талантливых дебютантов.

Грузинская сборная ждала Олимпиаду с особым волнением: играть дома ответственно вдвойне. Нино Бациашвили - 31 год, она - международный мастер, чемпионка мира в составе грузинской сборной 2015 года.

Нино Бациашвили, шахматистка: "Батуми впервые принимает столь масштабное мероприятие, и нам важно было сыграть хорошо. Такие Олимпиады - это еще и возможность учиться, мы ведь наблюдаем за другими игроками, извлекаем уроки из их матчей; да, мы делимся своим опытом с иностранными шахматистами... ну, до некоторой степени. Шахматист должен ежедневно тренироваться, совершенствоваться. Мы ищем новые комбинации, новые идеи, тактические решения, чтобы использовать их в следующих турнирах".

В Батуми грузинские шахматистки выиграли бронзу. Звездой Олимпиады стали китайцы, получившие сразу два золота.