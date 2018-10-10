Кубок победителя веломногодневки «Тур де Франс» похищен.
Кубок «Тур де Франс» похищен
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Кубок «Тур де Франс» похищен
Британский гонщик Герайнт Томас одолжил свой трофей, добытый в этом году, компании-спонсору. Награду выставили на велошоу в Бирмингеме — вместе с еще двумя призами: Томас и его коллеги по команде выиграли в этом сезоне все три гонки Гранд-Тура.
По окончании выставки, по словам организаторов, кубок Томаса оставили без присмотра «всего на мгновение» — и он тут же исчез.
Велогонщик обратился с просьбой вернуть трофей: по его словам, для похитителей он не представляет большой ценности: технически это средних размеров хрустальная ваза, хоть и ручной работы.