Американская корпорация Google представила разработанный ею новый смартфон Pixel 3 в двух разновидностях, планшет и смарт-динамик. По словам вице-президента Google Рика Остерлоха, "компании удалось создать лучшую в мире камеру и поместить ее в лучший в мире смартфон Pixel 3". Обе разновидности смартфона оснащены специальным чипом для защиты от вирусов и обеспечения сохранности важных данных. Есть возможность беспроводной зарядки.
Google представил новые гаджеты
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Google представил новые гаджеты
Буквально за день до презентации компания объявила о намерении в значительной степени свернуть работу своей соцсети Google+ . Одной из причин данного шага, как отмечается в заявлении, стала выявленная весной этого года программная недоработка. Из-за нее приложения сторонних разработчиков могли получать несанкционированный доступ к личным данным до 500 тысяч пользователей сети.