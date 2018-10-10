Медведев "вылетел" с "мастерса" в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в 1/8 финала "мастерса" в Шанхае. Во втором круге он проиграл второму номеру мирового рейтинга и действующему победителю турнира Роджеру Федереру. Счет встречи – 6:4, 4:6, 6:4. За время матча Медведев пять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. На счету Федерера десять эйсов и три брейка. Теперь за выход в четвертьфинал швейцарец поборется с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Выйти в третий круг удалось японцу Кеи Нишикори. Во втором туре он обыграла китайца У Ибина, который приехал в Шанхай по "уайлд-кард". Матч завершился со счетом 3:6, 6:0, 6:3. По ходу встречи Нишикори трижды подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. Следующим соперником японца станет американец Сэм Куэрри