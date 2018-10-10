Срочная новость

Срочная новость

Кения

ДТП в Кении: 50 погибших, среди них есть малолетние дети

Сейчас воспроизводится:

ДТП в Кении: 50 погибших, среди них есть малолетние дети

ДТП в Кении: 50 погибших, среди них есть малолетние дети
Размер текста Aa Aa

В результате ДТП на западе Кении погибли по меньшей мере, пятьдесят человек.

Среди жертв есть восемь детей, им, как сообщается, не было и пяти лет. Авария произошла утром в среду в округе Керичо. Те, кто стали очевидцами случившегося, говорят, что автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.

Транспортное средство сбило ограждения и перевернулось.

Пострадавшие, пока их числе не уточняется, были доставлены в лечебные учреждения. По данным местных СМИ, всего в автобусе могли находиться почти 70 человек.