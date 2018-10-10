"22 июля": о терроризме, ксенофобии и идеях популизма

Сюжет - о теракте на острове Утёйя, когда Андерс Брейвик убил 77 человек. Сам режиссер заявляет, что страшен и сам Брейвик, но не менее страшны те идеи, которыми тот руководствовался: "Сегодня, как я думаю, у популистов в США или в Европе не возникло бы проблем с использованием слов Брейвика, не дел, подчеркну, не поступков, но слов. Сегодня они сказали бы вам, что времена изменились, и что аргументация Брейвика может быть в ходу".

Гринграсс, рассказывая историю происшедшего в Норвегии, делает акцент на судьбах тех, кто пережил трагедию, и на жизни тех, кто на Утёйе потерял близких.

Лента была снята для видеосервиса Netflix, она будет показана в среду, 10-го октября. В ограниченный прокат фильм "22 июля" выйдет в США и Канаде.