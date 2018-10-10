Роналду скоро вернется в сборную?

Криштиану Роналду может в скором времени вновь выйти на поле вместе с товарищами по сборной. По крайней мере такое развитие событие не исключает главный тренер Фернанду Сантуш. Ранее стало известно, что игрок пропустит октябрьские и ноябрьские матчи национальной команды. Причины назывались разные. Главная из них – просьба самого футболиста. Но некоторые СМИ предположили, что сборная отстранила игрока из-за прозвучавших в его адрес обвинений в изнасиловании.

Фернанду Сантуш, главный тренер португальской сборной: "Роналду написал, что полностью предан команде. Так что нет поводов думать, что он не вернется. Мы говорим о лучше футболисте мира. Я понимаю ваши вопросы, но я не хочу обсуждать эту тему в отсутствие Роналду. Нужно сконцентрироваться на тех игроках, которые приехали сюда. Я доверяю этим футболистам, и я убежден, что мы сможем продемонстрировать блестящую игру во время ближайшего матча [против Польши]".

Обвинения против Роналду выдвинула американка Кэтрин Майорга. По ее словам, футболист изнасиловал ее в 2009 году. Сам португалец заявил, что Майорга хочет прославиться за счет его имени. Позже Роналду обвинили в изнасиловании еще две девушки.