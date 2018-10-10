Сильнейшее наводнение на Мальорке

Жители испанского острова Мальорка пытаются прийти в себя после мощного наводнения, произошедшего здесь из-за проливных дождей. По последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере восьми человек. Около десяти - числятся пропавшими без вести. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Наибольший урон нанесён Сан-Лоренсо. Небольшой город расположен примерно в шестидесяти километрах к востоку от главного порта острова - Пальмы. Дожди начались здесь во вторник вечером. Потоки воды хлынули на улицы, застав врасплох горожан. Многие были вынуждены спасаться от стихии на крышах зданий и деревьях. Всего за четыре часа здесь выпало более 20 сантиметров осадков. Сан-Лоренсо оказался затоплен почти полностью.

"Всё разрушено, уничтожено. То, что произошло, ужасно. Я не могу в это поверить. Я не знал, что случилось с моими родными. К счастью, их удалось спасти", - говорит этот местный житель.

Спасатели, пожарные и прибывшие на подмогу военнослужащие всю ночь работали в зоне бедствия. Среди погибших - двое британских граждан. Их тела обнаружили в машине такси, после того, как вода отступила. Водитель до сих пор не найден.

Стихия затронула и Барселону. Там из-за наводнения, вызванного ливнями, полностью перекрыто движение общественного транспорта. "Красный" и "жёлтый" уровни опасности объявлены в нескольких испанских городах.