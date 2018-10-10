Ураган "Майкл" ударил по Флориде

Ураган "Майкл" бушует в американском штате Флорида. Скорость ветра внутри циклона увеличилась до 245 метров в час, в связи с чем урагану была присвоена четвертая категория по шкале Саффира-Симпсона. С утра среды в северо-западной части Флориды не прекращаются ливни.

Гейб Гуттиерес, NBC NEWS:

"Буквально за мной вы видите одну из трасс, которую заливает вода. Происходящее вызывает обеспокоенность у властей. Чиновники опасаются, что штормовой прилив может составить два с половиной - четыре метра. Власти также озадачены тем, что из опасных мест эвакуировалось недостаточное число людей. По словам мэра одного из западных городов штата, половина жителей не хочет покидать свои дома".

Из города Панама-Сити, многие семьи все же уехали в безопасные места. Те, кто остался здесь, утверждают, что у них есть все необходимое, чтобы пережить стихийное бедствие.

Еще до прихода урагана жители Флориды раскупили в супермаркетах продукты и товары первой необходимости. Полки продуктового магазина в Таллахасси зияют пустотой.

Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней количество выпавших осадков в некоторых частях Флориды, Алабамы и Джоржии составит от 10 до 30 сантиметров. Во всех этих штатах в настоящее время действует режим чрезвычайной ситуации.