Оскар Темару, лидер политической партии, выступающей за независимость Французской Полинезии, заявил о подаче в Международный уголовный суд жалобы о совершении Францией преступления против человечности. Речь идёт о негативных последствиях французских ядерных испытаний во Французской Полинезии для местных жителей.
Полинезийцы хотят засудить Францию
Полинезийцы хотят засудить Францию
По словам Оскара Темару, ядерные испытания в Полинезии проводились без согласия местных жителей из-за колониального статуса этой территории. По его мнению, попытка конструктивного диалога с французской администрацией не увенчалась успехом.
Ядерные испытания – 46 атмосферных и 147 подземных – проводились во Французской Полинезии в 1966-1996 гг. В 2010 г. парламент Франции принял закон о выплате компенсаций людям, пострадавшим из-за повышенной радиации, возникшей в результате испытаний. По последним данным, эту компенсацию получили около 20 человек.
По мнению юристов, жалоба, поданная полинезийцами будет отклонена Международным уголовным судом, так как, согласно Римскому статуту, в его компетенцию попадают только деяния, совершённые после 1 июля 2002 г. Более ранние события могут быть рассмотрены судом только по представлению Совета Безопасности ООН, в который в качестве постоянного члена входит Франция.