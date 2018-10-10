Власти Болгарии обнародовали кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной недалеко от места убийства журналистки Виктории Мариновой. На них виден бегущий человек, который, как полагают, и есть подозреваемый Северин Красимиров. По словам генпрокурора страны, 21-летний Красимиров заочно обвинён в убийстве и изнасиловании. Сообщается, что у него дома были найдены вещи убитой, против него свидетельствует и анализ ДНК.
Болгария: видео с места преступления
Болгария: видео с места преступления
Сотир Цацаров, главный прокурор Болгарии: "На этом этапе у нас нет доказательств того, что убийство связано с ее профессиональной деятельностью, но я повторяю, что арест преступника никоим образом не означает, что мы прекратим работу над всеми возможными версиями".
По словам генпрокурора, обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о спонтанном нападении, главной целью которого было изнасилование. Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Красимиров пытался скрыться, но утром в среду его задержали в Германии по запросу Софии. В ближайшее время, как ожидается, немецкий суд примет решение о выдаче мужчины болгарским властям.
Тело жестоко убитой 30-летней Виктории Мариновой было найдено в субботу на берегу Дуная в городе Русе на севере Болгарии. В последнее время она освещала хищения средств Евросоюза, которые направлялись на развитие болгарской инфраструктуры.