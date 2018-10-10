Болгария: видео с места преступления

Власти Болгарии обнародовали кадры с камеры видеонаблюдения, расположенной недалеко от места убийства журналистки Виктории Мариновой. На них виден бегущий человек, который, как полагают, и есть подозреваемый Северин Красимиров. По словам генпрокурора страны, 21-летний Красимиров заочно обвинён в убийстве и изнасиловании. Сообщается, что у него дома были найдены вещи убитой, против него свидетельствует и анализ ДНК.