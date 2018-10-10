Влияние погоды и "брексита" на британскую экономику

Экономика Великобритании не смогла вырасти в августе, в то же время в квартальном исчислении три летних месяца оказались более продуктивными, чем ожидалось. Подъем промышленного производства тянуло вниз сокращение в строительном и сельскохозяйственном секторах. Положительное вздействие на экономику оказала хорошая погода.

Как показывают данные Национального статистического управления, в августе месячный рост ВВП страны был нулевым, а в квартальном измерении его объем увеличился на 0,7%.

Затяжные холода в начале года стали причиной слабых весенних показателей, тогда как теплая погода в летние месяцы стимулировала толчок в сфере услуг, привела к росту производства напитков и продуктов питания, а также строительства домов. Зимой многие проекты были заморожены.

Британская экономика оказалась очень чувствительной к погоде, но все же главный фактор, влияющий сейчас на ее динамику, - это "брексит".

Международный валютный фонд предупредил, что от предстоящего разрыва пострадают обе стороны, каким бы ни оказалось соглашение между Лондоном и Брюсселем, а отсутствие договора и вовсе может повлечь тяжелые экономические последствия.

По оценкам британского министра финансов, до пяти тысяч рабочих мест сектора финансовых услуг переместя тся с Альбиона в континентальную Европу к тому моменту, когда Великобритания выйдет из ЕС. Глава Федерации промышленности Германии Йоахим Ланг предупреждает европейцев о том, что "брексит" без сделки станет "катастрофой" и для них.

"Европа должна предотвратить наихудший сценарий. Отделение Соединенного Королевства от Европейского Союза без соглашения о выходе и переходном периоде без уточнения будущих отношений все еще возможно. И такая ситуация вызывает настоящую тревогу, когда до решающего саммита ЕС остается всего несколько дней. Но будет настоящей катастрофой, если такое положение дел сохранится и 29 марта", - сказал глава Федерации промышленности Германии.