На складе с боеприпасами в Черниговской области Украины в районе города Ичня произошёл взрыв. За ним последовал сильный пожар.
Украина: пожар на военном складе
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Украина: пожар на военном складе
Украина: пожар на военном складе
На складе с боеприпасами в Черниговской области Украины в районе города Ичня произошёл взрыв. За ним последовал сильный пожар.
Десятки людей обратились в больницы с признаками отравления продуктами горения. Из опасной зоны эвакуировано около десяти тысяч человек. В радиусе 20 километров закрыто воздушное пространство, приостановлено движение транспорта. Причины ЧП устанавливаются.