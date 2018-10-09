Срочная новость

Срочная новость

мир

Украина: пожар на военном складе

Сейчас воспроизводится:

Украина: пожар на военном складе

Украина: пожар на военном складе
Размер текста Aa Aa

На складе с боеприпасами в Черниговской области Украины в районе города Ичня произошёл взрыв. За ним последовал сильный пожар.

Десятки людей обратились в больницы с признаками отравления продуктами горения. Из опасной зоны эвакуировано около десяти тысяч человек. В радиусе 20 километров закрыто воздушное пространство, приостановлено движение транспорта. Причины ЧП устанавливаются.