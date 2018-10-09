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Обрушение моста над Транссибирской магистралью

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Обрушение моста над Транссибирской магистралью

Обрушение моста над Транссибирской магистралью
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В Амурской области на станции Свободная на железнодорожные пути Транссибирской магистрали обрушился автомобильный мост. В городе Свободный объявлен режим ЧС регионального уровня.

При обрушении пострадал один человек— водитель проезжавшего по мосту грузовика получил ранения и госпитализирован.

Движение поездов на станции приостановлено. На месте аварии работают работают около 150 человек и 30 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда. В город прибыл губернатор Амурской области Василий Орлов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Свое расследование также проведет Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Видеомонтаж • Ирина Шелудкова