"Музыкальный глаз" Ришара Беллиа

Все началось в беззаботные 80-ые. Концерты любимых групп. На которые он ходил, прихватив с собой фотокамеру. Сегодня сделанные десятилетия назад снимки стали своего рода летописью классического рока. В Афинах только что открылась экспозиция Ришара Беллиа, которого еще зовут "музыкальным глазом рок-н-ролла".

"Я не слишком люблю фотографию как жанр, как род искусства. Для меня всегда первична была музыка. Я прихожу на концерты слушать музыку, а не делать снимки. И мне нравиться находиться в компании таких же, как и я, увлеченных людей. Музыка была и остается моей первой любовью, а фотография присутствует на втором плане", - объясняет знаменитый мэтр.

Два года назад Беллиа издал свой знаменитый фотоальбом, ставший сегодня уже классикой жанра.

"Эта книга - настоящая энциклопедия современной музыки. Тут больше 1 000 фотографий. И звезды рока. Какими их мало кто сумел увидеть", - восхищается журналист Euronews Йоргос Митропулос.

"Люди, которых я снимаю, хотят прежде всего, чтобы слушали их музыку. Они не хотят, чтобы ими любовались. Красавцы обычно в музыкальном плане мало на что способны. А вот не-красавцев одаривают талантом. Таков правда жизни. Таков ее закон", - завершает Ришар Беллиа свой рассказ.