Путин теряет доверие избирателей

Согласно опубликованным данным, менее чем за год доверие к Владимиру Путину как к политику снизилось на 20 процентных пунктов. Специалисты Левада-Центра сообщили об этих результатах сутки спустя после дня рождения российского президента, которому исполнилось 66 лет.
Если в ноябре прошлого года, по данным Левада-Центра, доверие к Путину составляло 59%, то в сентябре 2018 оно снизилось до 39%.
Главными причинами роста недовольства социологи называют пенсионную реформу и окончание, как ее обозначают аналитики, "крымской эйфории", а еще усталость от мобилизации и от страха войны. В списке значатся и повышение налогов, и рост цен.
Падение рейтинга российской власти и президента зафиксировали все социологические службы, в том числе и те, кого считают традиционно близкими к Кремлю, например, ФОМ и ВЦИОМ.