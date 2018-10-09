Шагните в сюрреалистический мир Рене Магритта. С таким призывом выступают организаторы выставки известного бельгийского художника в Милане. На ней вы не увидите оригиналов его картин - только адаптированные к веку технологий работы - световые инсталляции, видео проекции, представленные в виртуальной реальности. Ценители искусства получили возможность иначе взглянуть на шедевры художника.
Виртуальные шедевры Магритта
Виртуальные шедевры Магритта
Авторами контента, объединившего передовые технологии и полотна Магритта, стала компания The Fake Factory, специализирующаяся на подобных грандиозных проектах.
"Через видеопроекции свет может воссоздать мир вместе с музыкальным сопровождением и повествованием историй, которые приближают посетителя к уникальному опыту, который они могли бы получить в кино или театре. Это главное отличие подобной выставки от традиционной", - говорит визуальный директор The Fake Factory Стефано Фэйк.
Около 160 работ Магритта, собранных со всего мира, можно увидеть в цифровой обработке. Посетители выставки смогут оценить искусство с разных точек зрения, на всевозможных предметах и фактурах.
Выставка "Магритт изнутри" проходит в помещении Fabbrica del Vapore в Милане до 10 февраля.