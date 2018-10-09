Виртуальные шедевры Магритта

Шагните в сюрреалистический мир Рене Магритта. С таким призывом выступают организаторы выставки известного бельгийского художника в Милане. На ней вы не увидите оригиналов его картин - только адаптированные к веку технологий работы - световые инсталляции, видео проекции, представленные в виртуальной реальности. Ценители искусства получили возможность иначе взглянуть на шедевры художника.