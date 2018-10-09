Сотни жителей Сиднея вышли на акцию протеста против использования стен Сиднейского оперного театра для рекламы лошадиных скачек. По их мнению, использование здания, которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в качестве рекламного щита – противозаконно. Многие протестующие держали в руках плакаты "Игорный бизнес правит Новым Южным Уэльсом". Но власти вступились за своё решение.
Сиднейцы против рекламы скачек
Сейчас воспроизводится:
Сиднейцы против рекламы скачек
@ Copyright :AAP/Brendan Esposito via REUTERS
"Все сделано со вкусом и по сравнению с первоначальным планом невероятно скромно. И я хочу обратиться к народу Нового Южного Уэльса со словами: очень важно поддерживать крупные мероприятия, которые помогают развивать Новый Южный Уэльс. Но, конечно, делать это надо с хорошим вкусом".
Скачки "Эверест", которые пройдут в Сиднее в это воскресенье, считаются одними из самых дорогостоящих в мире. На них разыгрывается сумма эквивалентная 9 млн американских долларов.