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Сиднейцы против рекламы скачек

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Сиднейцы против рекламы скачек

Сиднейцы против рекламы скачек
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AAP/Brendan Esposito via REUTERS
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Сотни жителей Сиднея вышли на акцию протеста против использования стен Сиднейского оперного театра для рекламы лошадиных скачек. По их мнению, использование здания, которое внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в качестве рекламного щита – противозаконно. Многие протестующие держали в руках плакаты "Игорный бизнес правит Новым Южным Уэльсом". Но власти вступились за своё решение.

"Все сделано со вкусом и по сравнению с первоначальным планом невероятно скромно. И я хочу обратиться к народу Нового Южного Уэльса со словами: очень важно поддерживать крупные мероприятия, которые помогают развивать Новый Южный Уэльс. Но, конечно, делать это надо с хорошим вкусом".

Скачки "Эверест", которые пройдут в Сиднее в это воскресенье, считаются одними из самых дорогостоящих в мире. На них разыгрывается сумма эквивалентная 9 млн американских долларов.