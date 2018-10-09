Группа сотрудников Европарламента начала публиковать в интернете рассказы своих коллег, подвергшихся сексуальным домогательствам.
Сотрудники Европарламента начали делиться историями о сексуальных домогательствах
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Сотрудники Европарламента начали делиться историями о сексуальных домогательствах
Так, одну девушку депутат назвал слишком красивой для работы с ним, другую неизвестный в лифте пригласил к себе домой вечером, чтобы отведать на завтрак блинов. А юноша, проходивший в Страсбурге стажировку, вспомнил, что однажды уснул под воздействием алкоголя, и некто к нему прикоснулся.
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