Индонезия: новые видеокадры удара цунами по городу Палу

Паника, страх и ужас... Эти кадры оказались в распоряжении агентства "Рейтер". На них запечатлен момент удара цунами по индонезийскому городу Палу. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами на острове Сулавеси, произошедших 28 сентября стали свыше двух тысяч человек.