Международный валютный фонд впервые за последние два года понизил прогноз роста мировой экономики. По оценкам фонда, в текущем и следующем году рост мирового ВВП составит 3,7% вместо ожидавшихся 3,9%. В докладе МВФ отмечается, что одной из ключевых угроз является усиление торговых споров, в частности, противостояние Китая и США.
МВФ надеется на торжество разума
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МВФ надеется на торжество разума
Глава МВФ Кристин Лагард заявила: "Торговая война, торговые пошлины в глобальных масштабах не помогают и оказывают негативное влияние на рост, мы в этом убеждены и мы очень надеемся, что разум восторжествует".
МВФ предупреждает, что дальнейшая эскалация торговой напряженности в 2020 году может привести к снижению глобального роста ВВП на 0,8%.