МВФ надеется на торжество разума

Международный валютный фонд впервые за последние два года понизил прогноз роста мировой экономики. По оценкам фонда, в текущем и следующем году рост мирового ВВП составит 3,7% вместо ожидавшихся 3,9%. В докладе МВФ отмечается, что одной из ключевых угроз является усиление торговых споров, в частности, противостояние Китая и США.