Премия гражданина Европы за приём мигрантов

"Премия гражданина Европы" была вручена во вторник десяткам лауреатов из всех стран ЕС. В том числе - итальянцу Антонио Кало, который приютил в своей семье африканских мигрантов, добравшихся до Италии через Средиземное море.

Семья Кало живёт в доме при церкви Сан Микеле Арканджело в Тревизо, в области Венето. Летом Евроньюс подробно рассказывал об инициативе Кало.

Антонио Кало, лауреат Премии гражданина Европы: "История учит нас, что если сегодня в нашей помощи нуждается кто-то другой, завтра помощь может понадобиться нам самим. Нам никогда не нужно забывать об этом. Благодаря Европейскому союзу мы живём мирно. И мир этот возможен только благодаря принципу терпимости. Если Европа лишится его, мы потеряем нашу идентичность и нам придёт конец".

Семья Кало получила деньги на содержание мигрантов из европейских фондов и от итальянских неправительственными организаций. Эти деньги помогли обеспечить мигрантов не только крышей над головой, но и работой. По их словам, теперь они себя чувствуют интегрированными в итальянское общество.

Джорджия Орланди, Euronews: "Ни один итальянский политический деятель, кроме президента Серджио Маттареллы, никогда не встречался с Антонио Кало и его семьёй. Президент ему вручил ему медаль почёта. Благодаря премии, которую он сегодня получил в Брюсселе, господин Кало надеется распространить свою модель приёма мигрантов по всей Европе. Задача минимум - повторение эксперимента в как минимум 6 странах".